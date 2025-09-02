Свят

Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Путин и Си Цзинпин проведоха преговори в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война

2 септември 2025, 08:27
Р уският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин започнаха днес среща в Пекин в рамките на тържествата за 80-годишнината от края на Втората световна война. Двамата лидери подчертаха значението на съюза между Русия и Китай, който според тях е достигнал „безпрецедентно равнище“.

Източник: БТА/АР

Си Цзинпин заяви, че „всеобхватното стратегическо партньорство“ между двете страни е издържало изпитанието на международната конюнктура и служи за образец на добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество. Той подчерта, че Пекин е готов заедно с Москва да работи за създаването на „по-справедлива и рационална система за глобално управление“ и че двете страни остават опора на международната справедливост.

От своя страна Путин благодари за „топлия прием“ и подчерта, че честите контакти на високо ниво са отражение на дълбочината на сътрудничеството. Той припомни съвместните прояви през годината, включително визитата на Си в Русия през май и участието на двамата лидери в празненствата за победата във Великата отечествена война.

Източник: БТА/АР

По време на разговора лидерите се обединиха около позицията, че Русия и Китай са основните победители във Втората световна война и че тяхното партньорство остава ключов фактор за международния баланс.

Срещата в Пекин следва активното участие на двамата лидери в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин. Там Си Цзинпин и Владимир Путин отправиха критики към Запада – китайският лидер осъди „прояви на хулиганско поведение“ от някои държави, а руският президент защити военните действия на Москва в Украйна, обвинявайки Запада за началото на конфликта.

Москва и Пекин обявиха „партньорство без ограничения“ в началото на 2022 г., малко преди началото на войната в Украйна. Оттогава военното и търговско сътрудничество между двете страни се разширява, пораждайки тревога на Запад.

Посещението на Путин в Китай продължава четири дни и включва участие в двустранни и многостранни форуми, като утре руският президент ще присъства и на военния парад в Пекин по случай годишнината от края на войната.

Източник: Божидар Захариев/БТА/БГНЕС    
Русия и Китай Владимир Путин Си Цзинпин стратегическо партньорство среща в Пекин Втора световна война
