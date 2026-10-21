Започна историческата визита на патриарх Даниил на Атон

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Н а 21 октомври започна първото официално посещение на българския патриарх Даниил на Света гора – Атон. Негово Светейшество е придружен от Неврокопския митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, главния секретар на Светия синод Мелнишкия епископ Герасим и Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия. В делегацията участват още протосингелът на Неврокопската митрополия архимандрит Епифаний, протодякон Иван Петков и дякон Симеон Борисов от Врачанска епархия. На посрещането присъства и генералният консул на България в Солун Антон Марков, съобщи NOVA.

В ранната утрин предстоятелят на Българската православна църква стъпи на благословената земя в Градината на Пресвета Богородица, където от столетия монасите възнасят своите молитви за душевно спасение и за целия свят.

Първото място, което патриархът посети, бе Карея – административната столица на Света гора. Там той бе посрещнат от Протепистата стареца Георгий от Ватопедския манастир и членовете на Свещения Кинотис – върховния орган на атонската монашеска общност, съставен от представители на 20-те суверенни манастира.

В съборния храм „Успение Богородично“ (Протат) бе отслужено молитвословие, след което патриарх Даниил и духовниците се поклониха на всеправославната светиня – чудотворната икона на Божията Майка „Достойно ест“.

На Света гора, или Атон, има православни манастири, а главният град и административен център е Карея.

На 4 февруари тази година българското правителство в оставка одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер на 1 500 000 евро за капиталови разходи, за продължаване на дейностите, свързани с ремонта на пътя от пристанището до манастира „Св. великомъченик Георги Зограф“ на Света гора (Атон). Това съобщи тогава правителствената пресслужба.

По този начин ще се създаде възможност многобройните поклонници от страната и чужбина да посещават манастира, който е част от колективен паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО. Ще бъде улеснен и обезопасен достъпът до манастира, поясниха тогава от Министерския съвет.