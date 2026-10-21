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Европейската комисия настоява за пълно възстановяване на „Старлинк“ за Украйна и очаква данни от САЩ за преговорите в Москва

Всяко забавяне на услугата се счита за „дълбоко тревожно“, тъй като сателитните комуникации са ключови за украинската армия. На дипломатическия фронт ЕК очаква да получи от Вашингтон обобщена информация за резултатите от преговорите на САЩ в Москва

21 октомври 2026, 14:04
Европейската комисия настоява за пълно възстановяване на „Старлинк“ за Украйна и очаква данни от САЩ за преговорите в Москва
SpaceX Starlink   
Източник: SpaceX

Е вропейската комисия отправи днес двоен сигнал, засягащ както технологичния, така и дипломатическия фронт на войната в Украйна. Брюксел настоя за спешното и пълно възстановяване на сателитната услуга "Старлинк" за отбранителните нужди на Киев и същевременно изрази очакване да получи от Вашингтон обобщена информация за резултатите от последните преговори на американски представители в Москва, които са от ключово значение за разбирането на текущата геополитическа обстановка.

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"Съобщенията, че "Старлинк" забавя скоростта за Украйна са дълбоко тревожни", коментира говорител на комисията на пресконференция, според информация на BTA World. Той подчерта, че Украйна има критична нужда от тази връзка за своята отбрана, с което позицията на ЕК ясно очертава сателитните комуникации като ключов елемент от съвременните военни действия. Забавянето на услугата може да има сериозни последици за координацията на украинските сили и за достъпа до важна информация в реално време.

На дипломатическия фронт вниманието е насочено към комуникацията между съюзниците. В отговор на въпрос за срещата на американски преговарящи в Москва, говорителят на ЕК заяви, че се очаква ЕС да бъде запознат с обобщение на резултатите след завръщането на американската делегация. Това очакване подчертава необходимостта от тясна координация между Брюксел и Вашингтон по отношение на стратегията спрямо Русия, както и за обмяна на информация относно възможните пътища за разрешаване на конфликта.

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Същевременно говорителят потвърди, че Европейският съюз е имал свои представители на свързаните с Украйна разговори в Осло. "Важното е, че присъстваме на преговорите и можем да представим позицията си", добави той, като отбеляза, че европейските институции оценяват високо възможността да бъдат част от тези усилия. Това участие демонстрира стремежа на ЕС да бъде активен участник в търсенето на дипломатически решения и да допринесе за постигането на траен мир.

Европейска комисия Старлинк Война в Украйна Дипломация Геополитика Сателитни комуникации Преговори САЩ-ЕС Отбрана Русия
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