Макрон свиква службите за сигурност преди новите протести

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще проведе среща с ръководителите на разузнавателните служби. Решението идва в отговор на помрачения от насилие и грабежи национален протест на 17 октомври и в подготовка за нови демонстрации, планирани за предстоящата събота.

На срещата, която ще се състои утре, ще присъстват също премиерът Себастиен Льокорню и други „съответни министри“, съобщава BTA World, като се позовава на Ройтерс и Франс прес. Целта е президентът да получи подробен доклад за ескалацията по време на последния ден на протести и да се координират действията на властите за бъдещи събития.

В коментар по повод вълната от безредици, Макрон заяви, че „няма видима чуждестранна намеса в събитията, които се случват“. Въпреки това, той направи важно разграничение, като посочи, че е имало „чуждестранна манипулация на информация в последващите събития“, което насочва фокуса към дезинформационни кампании, съпътстващи вътрешното напрежение.

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

Макрон разкритикува остро световни лидери, които „водят кампания зад гърба на Франция“ с коментари за размириците

В явно явна критика към американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Макрон осъди „недопустимите и дори глупави коментари на мнозина, включително чуждестранни лидери“, базирани на фалшиви видеа, генерирани от изкуствен интелект.

„Има хора, които водят кампания за сметка на Франция – лидери, които са в предизборен режим, било то тук в региона или от другата страна на Атлантика“, заяви той пред журналисти в Доха.

Свикването на службите за сигурност подчертава сериозността, с която Елисейският дворец подхожда към поддържането на обществения ред. Предстоящата среща е ключов ход в стратегията на правителството за овладяване на напрежението преди новите протести, насрочени за събота.

Френското движение на „Жълтите жилетки“ внесе план за голямо шествие през Париж в събота, изправяйки правителството пред поредния му голям тест, след като размириците и плячкосването миналия уикенд разклатиха доверието в способността му да поддържа реда.

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Премиерът Себастиан Льокорню трябваше да се срещне със синдикални лидери в сряда в търсене на начини за потушаване на една от най-тежките кризи във Франция през последните години и избягване на повторение на насилието, което заля френските градове на 17 октомври. Представител на движението „Жълти жилетки“ (Gilets Jaunes) – гражданска група, която не е свързана със синдикатите – представи план за шествие през сърцето на Париж, включително райони, които бяха опустошени само преди броени дни.

Студентски организации също призоваха за протести на същия ден, за да поставят исканията си за повече инвестиции в образованието. Активистите на „Жълтите жилетки“ се опитват да възобновят кампанията си, възникнала през 2018 г., срещу нарастващите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.