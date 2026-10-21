Спешна среща заради трафика по „Хемус“

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще проведе днес спешна работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на нея ще бъдат взети решения за облекчаване на движението по АМ „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“.

Шишков се извини на шофьорите за задръстванията заради ремонта на тунел „Топли дол“

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ е абсолютно необходим заради критичното му състояние, заяви преди дни министърът на регионалното развитие.