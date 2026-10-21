Сложните ремонти стават лесни с новото предаване по DIEMA – „Да знаеш как“

П олезни и практични съвети ще даде новото предаване по DIEMA „Да знаеш как“ – от 1 ноември. Всяка неделя от 15:30 ч. зрителите ще научат за особеностите на всеки домашен ремонт – и защо правилното планиране и точните инструменти могат да направят и най-трудните задачи постижими.

„Да знаеш как“ е предаване както за начинаещите, така и за професионалистите с богат опит в ремонтните дейности. Водещият Борислав Тодоров е с богат практически опит, отлична техническа подготовка и умения за работа с разнообразни инструменти. Той ще превежда зрителите през различните предизвикателства – от избора на решение до неговото изпълнение.

Източник: DIEMA

В основата на предаването стои разбирането, че почти всяка практическа задача може да бъде решена по няколко различни начина. Но кой от тях е най-подходящият? Какви материали да се използват? Кои инструменти улесняват работата и как се постига по-добър резултат с по-малко усилия?

Чрез практически демонстрации, сравнения и полезни съвети „Да знаеш как“ ще показва не само как се осъществява един ремонт, но и защо един подход е по-подходящ от друг в конкретната ситуация.

Зад „Да знаеш как“ стои екипът на Point Production, продуцент и на телевизионното предаване „Направи си сам“. С дългогодишен опит в създаването на практическо телевизионно съдържание, продуцентите продължават да развиват идеята, че човек може сам да създава, поправя, подобрява и реализира своите проекти.

Още в първия епизод зрителите ще видят как се започва основен ремонт – от подготовката на ВиК мрежата и електрическата инсталация.

Не пропускайте „Да знаеш как“ – практическо телевизионно предаване за съвременното майсторство, знанията и уменията всяка неделя от 15:30 ч. по DIEMA.