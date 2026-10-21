България

Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

Разследването обхваща колцентрове във Варна, София и Бургас. По първоначални данни схемата е действала близо две години, а установените до момента щети са за около 600 000 евро

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 14:07
Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна
Източник: Прокуратура/Пресценър

О кръжната прокуратура във Варна повдигна обвинения на четирима мъже за инвестиционни измами и пране на пари.

Двама от обвиняемите, на 34 и 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: Прокуратура/Пресценър

На другите двама мъже, на 30 и 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.

В рамките на разследването Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ е извършила до момента 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други вещи, които могат да имат отношение към случая.

Източник: Прокуратура/Пресценър

По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите града. Граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение и подтиквани да инвестират значителни парични суми.

Източник: Прокуратура/Пресценър

В хода на разследването са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. По данни на разследващите от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро. Сумата не е окончателна.

Работата по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура/Пресцентър    
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