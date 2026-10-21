България

Европрокуратурата обвини кмета на Петрич в измама с европейски средства

Обвинението е свързано с проект за превръщане на бивши военни казарми в музей, финансиран с над 646 хил. евро по програма между България и Гърция

21 октомври 2026, 14:00
Европрокуратурата обвини кмета на Петрич в измама с европейски средства
Европейската прокуратура   
Източник: БТА

Е вропейската прокуратура (EPPO) в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу кмета на Петрич. Обвинението е за измама, свързана с проект за реконструкция на сграда, която е трябвало да бъде превърната в музей на културното наследство с европейско финансиране, съобщава Агенция "Фокус".

Проектът е част от инициативата „Cultural Dipole in Cross-Border Area“ за популяризиране на общото културно наследство на България и Гърция. Той е съфинансиран със 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие по програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция–България за периода 2014–2020 г.

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Според условията на договора за финансиране, средствата е трябвало да бъдат използвани за възстановяване на бивш военен лагер в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и региона. Това е част от по-широка трансгранична инициатива за насърчаване на общото българско и гръцко културно наследство.

Разследването на Европейската прокуратура обаче установява, че кметът е скрил ключов факт – първоначалните военни казарми са били съборени, преди да започнат строителните дейности. Въпреки че средствата по проекта са били предназначени единствено за рехабилитация, сградата на практика е била построена наново.

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С укриването на тази информация кметът е нарушил условията за допустимост на европейското финансиране по програмата INTERREG V-A Гърция–България. В случай че вината му бъде доказана пред компетентните български съдилища, той е изправен пред заплаха от две до осем години лишаване от свобода.

От Европейската прокуратура напомнят, че всички замесени лица се считат за невиновни до доказване на противното. EPPO е независимата прокуратура на Европейския съюз, която разследва, повдига обвинения и привлича към отговорност извършители на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза.

Източник: Агенция "Фокус"    
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