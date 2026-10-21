По молба на Тръмп: Русия освободи американски учител, осъден за наемничество в Украйна

Р усия освободи Стивън Хъбард, пенсиониран американски учител от щата Мичиган, осъден на близо седем години затвор по обвинение в наемничество в Украйна. Решението идва след призиви от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф.

Хъбард беше осъден през 2024 г. след съдебен процес при закрити врата, предаде Fox News .

Според прокуратурата той е подписал договор с украинските въоръжени сили, след като Русия изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г. Твърди се, че е воювал на страната на украинската армия, докато не е бил заловен два месеца по-късно.

US President Donald Trump has said he asked his Russian counterpart Vladimir Putin to release 73-year-old American citizen Stephen Hubbard convicted in Russia for participating in combat operations on the Ukrainian side: https://t.co/ulYrY0bWPD https://t.co/hDOEczoPfP — TASS (@tassagency_en) October 20, 2026

Правителството на САЩ по време на управлението на Джо Байдън определи Хъбард като неправомерно задържан.

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Освобождаването му беше обявено в сряда от Уиткоф по време на среща с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

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След освобождаването Путин съобщил на американския пратеник, че Хъбард се намира на летище „Пулково“ в Санкт Петербург.

Russia frees imprisoned US citizen Stephen Hubbard after plea from Trump https://t.co/Z4Ml2L2hqS https://t.co/sLi3pXG6ki — New York Post (@nypost) October 21, 2026

По-рано през седмицата Тръмп даде знак, че освобождаването може да се осъществи, като заяви пред журналисти в Белия дом: „Говорих с президента Путин за господин Хъбард. Разговаряхме подробно. Помолих го да го освободи. Да видим какво ще стане.“

Сделката идва в момент, когато Тръмп предприе действия, насочени към облагодетелстване на Москва.