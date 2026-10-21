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По молба на Тръмп: Русия освободи американски учител, осъден за наемничество в Украйна

Американският учител беше осъден на близо седем години затвор в Русия по обвинение в наемничество в Украйна

21 октомври 2026, 13:53
По молба на Тръмп: Русия освободи американски учител, осъден за наемничество в Украйна
Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска   
Източник: Getty Images

Р усия освободи Стивън Хъбард, пенсиониран американски учител от щата Мичиган, осъден на близо седем години затвор по обвинение в наемничество в Украйна. Решението идва след призиви от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф.

Хъбард беше осъден през 2024 г. след съдебен процес при закрити врата, предаде Fox News.

Според прокуратурата той е подписал договор с украинските въоръжени сили, след като Русия изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г. Твърди се, че е воювал на страната на украинската армия, докато не е бил заловен два месеца по-късно.

Правителството на САЩ по време на управлението на Джо Байдън определи Хъбард като неправомерно задържан.

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Освобождаването му беше обявено в сряда от Уиткоф по време на среща с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

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След освобождаването Путин съобщил на американския пратеник, че Хъбард се намира на летище „Пулково“ в Санкт Петербург.

По-рано през седмицата Тръмп даде знак, че освобождаването може да се осъществи, като заяви пред журналисти в Белия дом: „Говорих с президента Путин за господин Хъбард. Разговаряхме подробно. Помолих го да го освободи. Да видим какво ще стане.“

Сделката идва в момент, когато Тръмп предприе действия, насочени към облагодетелстване на Москва.

Уиткоф се опитва да насочи Русия и Украйна към споразумение за прекратяване на войната, която през февруари ще навлезе в петата си година, пише New York Post.

 

Източник: Fox News, New York Post.    
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