„Протестите са право, но погромите не“: Мелони изпраща войници в Милано

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Джорджа Мелони изпраща 500 войници в Милано до края на годината след сблъсъци и грабежи.

Италия въвежда по-строги мерки срещу насилието и глоби за родители на непълнолетни, причинили щети.

Равносметката е близо 200 ранени полицаи и 330 задържани.

Италия изпраща 500 войници в Милано след двудневните безредици

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони обяви днес, че до края на годината в Милано ще бъдат разположени 500 войници в подкрепа на полицията след сблъсъците, които избухнаха в града през миналия уикенд, предаде Франс прес.

Мелони посочи, че на заседание на правителството са били одобрени също така мерки, целящи да улеснят задържането на непълнолетни, налагането на глоби на техните родители в случай на нанесени щети, както и за престъплението "участие в насилие по време на демонстрация".

"Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е", заяви лидерката на италианската крайна десница във видеоклип, публикуван в Екс.

Émeutes en Italie : Giorgia Meloni déploie 500 militaires à Milan ➡️ https://t.co/Nj6rBVNosh https://t.co/8o4ihykcVn — LCI (@LCI) October 21, 2026

Мелони добави, че близо 200 полицаи са били ранени и че 330 души са били задържани, половината от които са с "чуждестранен произход" - с други думи, родени в чужбина или родени в Италия от родители, които са родени в чужбина.

Troubles en Italie : Meloni durcit le ton et envoie 500 militaires dans les rues https://t.co/N2WCOYPebc — RTL info (@rtlinfo) October 21, 2026

Правителството също така реши да наложи глоби на родителите за щетите, нанесени от децата им по време на протестите.

То обаче не одобри предоставянето на полицейски правомощия на войниците поради противопоставянето от страна на президента Серджо Матарела, уважавана умерена фигура в Италия, съобщиха италиански медии.

Икономическата столица на полуострова през миналия уикенд стана сцена на грабежи и сблъсъци между полицията и демонстранти, което накара някои луксозни търговски марки да затворят магазините си, посочва АФП

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Припомняме, че върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди в изявление "всички прояви на насилие", извършени по време на протестите през последните дни в редица европейски държави, и призова засегнатите страни да "успокоят напрежението", предаде Франс прес.

"Мащабните протести, които избухнаха в Албания, Белгия, Франция, Италия и Португалия, пораждат опасения по отношение на правата на човека. Осъждам всякакви прояви на насилие и призовавам всички засегнати страни да успокоят напрежението и да предотвратят каквото и да било ново насилие", гласи изявлението на Тюрк.