11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Е дин човек е загинал, а няколко са били ранени от руски дронове и планиращи бомби през нощта, съобщиха украинските власти, предаде ДПА.
Губернаторът на Харков Олег Синегубов съобщи в Teлеграм, че 71-годишен мъж е загинал. Пет души са ранени, сред които и 11-годишно момиче, каза той. Нанесени са и значителни щети на инфраструктурата.
No, they’re not here to “win” land.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 19, 2025
Not to “protect” Russian speakers.
Not to fight imaginary threats.
Russia hit coal mine in Dnipropetrovsk region with 192 people underground.
Because it can.
And until it’s stopped, it will keep expanding the war. pic.twitter.com/185oCiIKaD
Руски дронове атакуваха и региона на Днепропетровск, където предизвикаха пожар в пететажна жилищна сграда и нанесоха щети на бизнес и културен център, съобщи губернаторът Владислав Хайваненко в Teлеграм. Няма ранени, добави той.
Железопътна и пристанищна инфраструктура също са били засегнати, посочва ДПА. Железопътен трансформатор е бил поразен в Чернигов, северно от Киев, а релси са били повредени в Суми, гласят официални съобщения. Много влакове закъсняват или са били отменени. Имало е и многобройни прекъсвания на електрозахранването.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 60 дрона и една балистична ракета. Украинският президент Володимир Зеленски често се оплаква, че Русия атакува ключовата инфраструктура на Украйна преди зимата, която в Украйна може да бъде доста студена.