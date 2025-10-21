Любопитно

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

21 октомври 2025, 13:43
Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи
Източник: iStock/Getty Images

Ж ена случайно разкри изневярата на съпруга на своя приятелка по изненадващ начин, докато разглежда социалните мрежи. Тя влязла в профила си, за да прегледа набързо публикации, но вместо това се озовала в центъра на брачен скандал.

30-годишната потребителка на Reddit направи шокиращо откритие, докато разглеждаше една от онези противоречиви Facebook групи, създадени за хора, които се притесняват, че може би се срещат с един и същи мъж.

„Току-що открих съпруга на приятелката ми... в групата „Срещаме ли се с един и същи мъж?““, написа тя наскоро във форума r/relationship_advice, видимо потресена. Публикацията разкриваше самоличността на съпруга на нейната приятелка – 35-годишен мъж – придружена с предупреждение към всички, които обмислят среща с него, да бъдат внимателни.

Според потребителката моментът бил направо невероятен. Публикацията се появила в групата почти по същото време, когато мъжът организирал пищно парти за 30-ия рожден ден на съпругата си. „Споделих снимката му с приятели, за да потвърдя, че е той... всички бяха единодушни“, сподели тя.

Потребителката поясни, че е приятелка със съпругата на мъжа от седем години. Въпреки това, справянето с подобна ситуация далеч не било лесно.

„Категорично ще ѝ кажа, но не знам как да го направя, защото се чувствам ужасно, че мога да съсипя живота ѝ“, призна тя. „Всъщност той е този, който го направи, но мразя да бъда вестоносец на толкова лоши новини.“

Публикацията предизвика буря от коментари, като потребителите на Reddit бяха разделени по въпроса дали тя трябва да разкрие измамата, или да запази мълчание.

Едни похвалиха авторката за нейната лоялност към приятелката ѝ, докато други я предупредиха за евентуалните последствия.

„Кажи ѝ директно, но спокойно. Формулирай го така: „Бих искал/а да знам, ако бях на твое място.“ След това я остави сама да реши как да постъпи с тази информация“, посъветва един потребител. Друг я призова да бъде предпазлива: „Авторке, не се замесвай твърде много. Не се рови за повече информация. Сподели линка към публикацията с приятелката си по някакъв начин и се оттегли. Предупреди я и остави нещата да се развият.“

7 причини за изневяра
7 снимки
изневяра
зодии изневяра
изневяра
зодии изневяра

Изневярата може да излезе наяве в най-неочаквани ситуации. Една инфлуенсърка засне с камерата си Ring как гаджето ѝ използва нейните продукти за грижа за кожата, докато друга жена откри стотици мистериозни блокирани номера в телефона на съпруга си – всички принадлежащи на други жени. Не бива да се пренебрегват и следите от необясними парични тегления. Експерти предупреждават, че подозрителните транзакции от банкомат често са недооценен сигнал за изневяра.

В крайна сметка групата „Срещаме ли се с един и същи мъж?“ сякаш се превърна в модерна версия на брачното консултиране за съвременните жени – а интернет никога не пропуска да разкрие пикантните тайни.

Източник: nypost.com    
Изневяра Социални мрежи Facebook група Разкритие Приятелство Брачен скандал Reddit
Последни новини

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Свят Преди 16 минути

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

Дъг Мартин

Бившият NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 33 минути

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

България Преди 56 минути

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 1 час

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 1 час

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Свят Преди 1 час

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 1 час

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 1 час

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 1 час

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 1 час

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

България Преди 1 час

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

Свят Преди 1 час

„Ако се пенсионирам, ще умра“

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 2 часа

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 2 часа

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 2 часа

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

Любопитно Преди 2 часа

Дори любимите ни ястия могат да предизвикат силна болка – виж кои храни най-често стоят зад пристъпите на мигрена

