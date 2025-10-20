Свят

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

Конфликтът беше предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона

20 октомври 2025, 18:31
М инистерството на външните работи на Колумбия заяви по-рано днес, че страната отзовава посланика си в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи митата за южноамериканската страна и ще спре всички плащания, предаде Ройтерс. Дипломатическият конфликт беше предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона.

"Даниел Гарсия-Пеня, посланик на Колумбия в Съединените американски щати, беше отзован за консултации с президента Густаво Петро и понастоящем се намира в столицата Богота. В предстоящите часове правителството ще оповести взетите решения", съобщи ведомството.

Тръмп също нарече колумбийския президент Густаво Петро "незаконен нарколидер", твърдение, което колумбийското правителство смята за обидно. 

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Колумбия САЩ Доналд Тръмп Густаво Петро Дипломация Мита Наркотрафик Външна политика Конфликт Посланик
