Бившият спортист Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Б ившят All-Pro NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи, които го отвеждаха в арест по време на разследване на взлом в дом в Оукланд, съобщи полицията на 20 октомври, предаде CNN.

Мартин, най-известен със звездната си кариера в Тампа Бей Бъканиърс, загубил съзнание след арестуването си рано в събота, според изявление на полицията в Оукланд.

Мартин бил прехвърлен от парамедици в болница, където починал, заяви полицията. Той бил на 36 години. Причината за смъртта не е обявена. Ще бъде извършена аутопсия, съобщи офисът на коронера в окръг Аламеда.

Полицията заяви в изявление, че Мартин е бил замесен във влизане с взлом и че е възникнало „кратко сбиване“, докато полицаите се опитвали да го задържат. Департаментът не публикува други детайли.

Семейството на Мартин публикува изявление през уикенда, в което моли за разбиране, докато скърби.

Полицията и кметът на Оукланд съобщиха, че са се свързали със семейството.

„Скърбим за загубата на Дъг Мартин, оукландчанин, който имаше отличителна NFL кариера и трагично почина в събота сутринта. Нашите съболезнования са с неговото семейство и близки“, заяви кметът Барбара Лий в понеделник в изявление.

Мартин е бил 31-вият избраник в първия рунд на NFL драфта през 2012 г. след впечатляваща кариера в Бойсе Стейт. Като новодошъл той пробяга 1 282 метра и отбелязал 11 тъчдауна и бил избран за Про Боул.

Мартин завършва кариерата си с 4 897 пробягани метра и 30 TD през шест сезона с Бъканиърс и един с Рейдърс.

„Ние сме дълбоко наскърбени от внезапната и неочаквана кончина на Дъг Мартин“, заявиха Бъканиърс в изявление. „Дъг остави траен отпечатък върху нашата франчайз.“

Мартин е бил избран за един от топ 50-те играчи в историята на франчайза като част от празнуването на 50-годишнината на отбора.