Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

21 октомври 2025, 13:59
Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри
Източник: AP/БТА

Н овата японска министър-председателка, първата жена на този пост, Санае Такаичи, назначи само две жени за министри в правителството си, въпреки че обеща баланс между половете "по скандинавски модел", предаде Франс прес.

Санае Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония

Такаичи, която е почитател на бившата британска министър-председателка Маргарет Тачър, заяви миналия месец, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни".

Япония е на 118-то място от 148 в доклада на Световния икономически форум за 2025 г. за равенството между половете, а в долната камара на японския парламент жените са едва 15 процента. Исландия, Финландия и Норвегия заемат първите три места в класацията.  

Двете жени, които се присъединяват към правителствения екип на Такаичи, са Сацуки Катаяма, която ще бъде първата жена министър на финансите на Япония, и Кими Онода, назначена за министър на икономическата сигурност.

Тошимицу Мотеги, който работеше по търговско споразумение със САЩ по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, поема министерството на външните работи.

Сред останалите назначения е това на Шинджиро Коидзуми, неуспелият съперник на Такаичи в надпреварата за председател на Либерално-демократическата партия (ЛДП), който е назначен за министър на отбраната, посочва АФП.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Санае Такаичи Япония жени министри
