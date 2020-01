Паника, десетки жертви и стотици ранени, отложиха погребението на ген. Солеймани

О громен брой опечалени, облечени в черно се събраха, за отдадат за последен път уважението си към иранския генерал Касем Солеймани преди погребението му. Милиони иранци се събираха през последните дни в погребални шествия.

Тялото на покойния военачалник пристигна в родния му град Керман, където днес трябваше да се състои самото погребение. Стотици хиляди изпълниха улиците на града, който се намира в югоизточната част на страната.

Дъщерята на Солеймани отправи смъртна заплаха

Заради настанала паника, 40 души загинаха, стъпкани от тълпата, а над 200 са ранени

Данните съобщи иранската агенция Фарс, като се позова на изявление на шефа на спешната помощ на Иран. За инцидента съобщи и иранската държавна телевизия. Заради големия брой жертви, погребението бе отменено, като все още не е съобщено кога ще се състои.

Кадри показват хора, лежащи безжизнени на земята и други, които викат и се опитват да им помогнат.

Пирхосейн Куливанд, ръководител на службите за спешна медицинска помощ в Иран, по-рано разговаря по телефона с държавната телевизия и потвърди, че е имало блъсканица. "За съжаление в резултат на блъсканицата някои от нашите сънародници са ранени, а други - убити по време на погребалните шествия", каза той.

„За нас той беше велик човек, който беше готов да служи на своя народ … Със сигурност трябва да отмъстим за неговата смърт”, каза 18-годишен студент, който участва в шествието.

General Soleimani’s burial ceremony in his hometown city of Kerman postponed due to enormous crowd.

Millions of mourners have packed the city in southeastern Iran.#Iran #GeneralSoleimani#Kerman pic.twitter.com/gnGVd7UQ6P