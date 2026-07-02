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Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Българското правителство категорично осъди терористичния акт в Солун

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 15:07
Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира
Източник: EPA/БГНЕС

М айката на кандидат за депутат от управляващата в Гърция партия „Нова демокрация“, ранена при атака със запалителни бомби вчера, в гръцкия град Солун, е починала в болницата, предаде „Катимерини“. 

Седемдесет и две годишната жена, майка на кандидата за депутат Афродити Нестора, е починала в интензивното отделение на болница в Солун, съобщиха от лечебното заведение. По информация на болницата тя е получила изгаряния върху 80% от тялото си.

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Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис изрази съболезнованията си към семейството на Нестора. 

„Не може да има никаква толерантност към кръвопролитията“, каза Мицотакис, който посети днес Солун. 

До момента никой не е поел отговорност за нападенията. Подобни атаки в миналото са били извършвани от малки крайнолеви групировки, припомни „Катимерини“.

Останалите две атаки, извършени с импровизирани запалителни устройства, базирани на газови бутилки, бяха насочени срещу Зисис Йоакимовиц, председател на регионалния координационен комитет на „Нова демокрация“ в Солун, и бившия депутат Савас Анастасиадис.

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От гръцката полиция съобщиха, че разследването е поето от отдела за борба с тероризма, който работи съвместно с местните полицейски власти. Първоначалните данни сочат, че извършителите вероятно са се придвижвали с мотоциклет и са задействали последователно три запалителни устройства.

Мицотакис заяви, че посланието му към извършителите на атаките е: „Ще ви намерим и ще ви предадем на правосъдието“.

Гръцки медии съобщават, че разследването на властите за вчерашните нападения с газови бутилки, насочени срещу домове и имущество на трима представители на „Нова демокрация“, е ориентирано към група от около 30 леви анархисти.

По данни на разследващите членовете на групата, известна с предишни незаконни окупации на изоставена сграда в града и помещения в Солунския университет, преди да бъдат изведени от тях, са заподозрени, че са извършили атаките лично или са накарали нови членове да ги извършат.

Случаят се разследва от Антитерористичната служба на страната, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. В рамките на разследването се събират и анализират записи от охранителни камери, като се проследяват движенията на хора и превозни средства в районите, където в рамките на 17 минути са извършени трите нападения в ранните часове в сряда. 

Българското правителство излезе днес с позиция, осъждаща насилието в съседна Гърция.

Категорично осъждаме терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора. Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността“, пише в позицията на българското правителство.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Гърция Солун Нова демокрация терористичен акт
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