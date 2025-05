Жена загина в Солун, след като бомба избухна в ръцете ѝ

Ж ена, която беше тежко ранена при експлозия рано сутринта в центъра на Солун, почина от нараняванията си, съобщи в. "Катимерини".

Взривът е станал на паркинг до банков клон, на кръстовището на улиците "Платонос" и "Агиос Димитриу", около 6.00 часа сутринта. Жената е била откарана по спешност в болница "Ипократио", но в крайна сметка е починала от раните си.

Според служители на гръцката полиция и Министерството на гражданската защита жената е била част от кръга около банков обирджия, обвинен в серия от насилствени действия както в Солун, така и в Атина. Към момента той се намира в затвора.

В интервю за гръцката телевизия "Скай" говорителят на полицията Констанция Димоглиду заяви по-рано, че жената е била позната на полицията, включително с участието си в грабежи.

Към момента е ясно, че жертвата е имала криминално досие и по-рано е арестувана след банков обир, по време на който е открит автомат "Калашников" в раницата ѝ. Била е осъдена на затвор.

Според полицейски източници разследващите подозират, че устройството може да е експлодирало в ръцете ѝ, преди да успее да го постави в банкомат. Полицията разполага с аудиовизуални материали, които подкрепят този сценарий.

Разследващите разглеждат два основни мотива за поставянето на бомбата - политически мотивиран символичен акт или опит за кражба от банкомата.

