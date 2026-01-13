Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

З аледени писти наложиха временното затваряне на международното летище във Виена най-малко до 11:00 часа местно време във вторник, съобщи "Ройтерс".
Полетите на летище "Вацлав Хавел" в Прага също бяха сериозно ограничени заради лошите метеорологични условия.
По пистите във Виена се е образувал дебел слой лед, който отново е замръзвал след опитите за почистване, заяви говорител на виенското летище.
По думите му полети са били пренасочвани към други летища.
В Прага леден дъжд е довел до работа на летището в "много ограничен режим", става ясно от съобщение, публикувано в официалния профил на аеропорта в социалната мрежа X.
Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE— Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026