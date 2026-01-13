Свят

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

13 януари 2026, 13:22
Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"
Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална
Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро
Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции
Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж
Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон
Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме
Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

З аледени писти наложиха временното затваряне на международното летище във Виена най-малко до 11:00 часа местно време във вторник, съобщи "Ройтерс".

Полетите на летище "Вацлав Хавел" в Прага също бяха сериозно ограничени заради лошите метеорологични условия.

По пистите във Виена се е образувал дебел слой лед, който отново е замръзвал след опитите за почистване, заяви говорител на виенското летище.

По думите му полети са били пренасочвани към други летища.

В Прага леден дъжд е довел до работа на летището в "много ограничен режим", става ясно от съобщение, публикувано в официалния профил на аеропорта в социалната мрежа X.

Източник: "Ройтерс"    
