В Гърция: Проверки за организиран план за палежи и насилие срещу мигранти

Г лавният прокурор на Гърция Георгия Адилини разпореди проверка на възможността за наличие на организиран план за палежи в района на град Александруполис, Североизточна Гърция, както и за случаите на насилие срещу мигранти, заподозрени от местни жители за палеж, съобщава „Катимерини“.

Breaking News: The bodies of 18 people were found in Greece near the site of a major wildfire that has been burning for several days.https://t.co/MoDmvcSfkH