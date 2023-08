"Условията са като за война": Какво става в Гърция

И згорели тела на 18 души бяха открити при горските пожари, които обхванаха Гърция във вторник, а страните в Европа се задъхваха от поредната екстремна гореща вълна.

Загиналите, открити край село в Северна Гърция, може да са били мигранти, съобщиха от пожарната служба във вторник. Друг човек е загинал при пожар северозападно от столицата Атина в понеделник.

Докато десетки горски пожари изпепеляват Гърция, други части на региона страдат от силни горещини, тъй като екстремното лято в Европа продължава. Повече от 20 държави са подложени на предупреждения за горещини, като в някои райони температурите достигат рекордни стойности.

"Огънят пламва сякаш от нищото"

"Условията са като при война"

Стотици пожарникари в Гърция се борят с 65 горски пожара, които избухнаха през последните няколко дни, съобщи в понеделник държавната информационна агенция АНМА, като се позова на Янис Артопиос, служител от гръцката пожарна команда.

Някои от най-големите продължаващи пожари са в североизточния гръцки град Александруполис, където от събота насам са евакуирани 13 общини, съобщават от противопожарната служба.

Във вторник от две болници в града са били евакуирани двеста пациенти. Медицинската сестра от болницата в Александруполис Никос Гьокцидис сравнява ситуацията с война, като казва пред Ройтерс: "Работя от 27 години, никога не съм виждал подобно нещо. Наистина е като във война."

По данни на Службата за управление на извънредни ситуации "Коперник" на Европейския съюз от понеделник пожарите са обхванали повече от 8500 хектара (21 000 акра).

Европейският съюз изпрати два противопожарни самолета от Кипър и екип от Румъния с 50 пожарникари, които да помогнат на Гърция да овладее пожарите.

"Намираме се в извънредно положение от "категория 5", каквото ще бъдем и във вторник поради много високите температури и бурните ветрове", заяви в понеделник Артопиос от гръцката противопожарна служба, според АНМА.

Eighteen charred bodies were found in a remote village in northeastern Greece where wildfires have been raging for days, the fire brigade said, as a heatwave that has seen red alerts issued across southern Europe turned deadly https://t.co/H62zsWXGM9 pic.twitter.com/OGi8ZnVaWi