Заради пожарите: Фините прахови частици в Гърция са десет пъти над нормата

М икрочастици десет пъти над нормата бяха отчетени във въздуха в Гърция в резултат на бушуващите в страната горски пожари, съобщи гръцкият в. „Катимерини“.

Greece wildfires: Authorities on alert for new spate of blazes https://t.co/UvLmERrzLY — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2023

От големите пожари в префектурите Еврос, Беотия, Евбея (Евия) и Атика са отчетени високи концентрации на фини прахови частици дори на стотици километри от фронтовете на огъня, заяви директорът на Института за изследвания и устойчиво развитие Никос Михалопулос.

🇬🇷 Wildfires in Greece could destroy a key NATO port through which the United States imports military supplies to Ukraine



At least 18 people have died as wildfires rage in northeastern Greece. pic.twitter.com/I4OLCAljiR — Winnie Pooh (@WinniePooh14466) August 23, 2023

„Северноизточните ветрове пренасят дима от Александруполис чак до островите в Йонийско море“, обясни директорът пред „Катимерини“.

Михалопулос отбеляза, че измерванията са ударили червената линия в „триъгълника“ Арта-Янина-Трикала в Западна и Централна Гърция, както и в полуостров Пелопонес.

▶️ Deaths reported as Greece wildfires spread, forcing evacuations https://t.co/Jnce7Wwjpb pic.twitter.com/PRt3414mBk — FRANCE 24 English (@France24_en) August 22, 2023

От сателитна снимка на METEOSAT-11 на Националната обсерватория в Атина се вижда как димът от пожара в района на Еврос в Североизточна Гърция достига 950 км на югозапад, покривайки близо 80 процента от територията на Гърция.

„Това е едно от най-впечатляващите разпространения на дим, които сме виждали през последните години, като се има предвид голямата площ, която обхвана“, заяви пред вестника директорът на Националната обсерватория в Атина Костас Лагувардос.

Wildfires rage on in Athens, Greece 🇬🇷 (8.22.23) pic.twitter.com/NlsdgFafP1 — Weather News (@weathernewswn) August 22, 2023

В Александруполис фините прахови частици достигнаха до 106 микрограма на куб.м на часова база. Световната здравна организация счита за безопасна 24-часова средна стойност от 10 микрограма на куб.м., посочва "Катимерини". В Арта следобед регистрираните стойности бяха 111 микрограма, а в Янина 80 микрограма - стойности, характеризирани като изключително лоши.

Три пъти над нормата за микрочастици бяха регистрирани и в Патра и Нафплио в Пелопонес.

The burned bodies of 18 people were found as wildfires ripped through Greece and countries across Europe sweltered under yet another extreme heat wave.https://t.co/ZomB8n1BzI — CNN (@CNN) August 22, 2023

Михалопулос характеризира ситуацията в Атика като умерена, но посочи, че тя може да се влоши в зависимост от ветровете.

Той предупреди всички граждани да проявят специално внимание при излагането на такива концентрации на фини прахови частици.