Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

В ърховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди страните членки да не позволяват на Русия да диктува условията и формата на евентуални бъдещи преговори между Москва и Европа.

„Не бива да попадаме в руския капан“, заяви Калас при пристигането си за неформалната среща на външните министри от ЕС в кипърския град Лимасол.

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Според нея Москва се опитва да насочи вниманието към въпроса кой би трябвало да представлява Европа на евентуални преговори, вместо към реалното съдържание и целите на разговорите.

„Русия иска да обсъждаме кой е подходящ и кой не е подходящ да говори с тях. Това е капан, в който не трябва да влизаме“, подчерта Калас.

Тя отбеляза, че дипломатическите преговори винаги са „екипна работа“ и решенията в Европейския съюз се вземат съвместно между държавите членки и европейските институции.

„Много по-важно е какво ще бъде обсъждано и какви резултати ще се търсят, а не толкова кой точно ще представлява Европа“, каза още върховният представител на ЕС.

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

Изказването на Калас идва на фона на продължаващото напрежение между Европейския съюз и Русия заради войната в Украйна, санкциите срещу Москва и дебатите около възможни дипломатически формати за бъдещи разговори.

През последните месеци в европейските столици все по-често се обсъжда как и при какви условия би могъл да бъде възстановен политическият диалог с Кремъл, без това да подкопава подкрепата за Украйна или единството на ЕС.

Кая Калас: ЕС твърде дълго предлага на Русия алтернативи

В Лимасол вчера и днес се провежда неофициалната среща на външните министри на държавите членки в т.нар. формат „Гимних“. Това е традиционен формат на срещи на европейските външни министри, на които се обсъждат стратегически въпроси в по-неформална среда и без приемане на официални решения.

Домакин на настоящата среща е Кипър, който в момента председателства ротационно Съвета на Европейския съюз.

ЕС: Трябва да окажем натиск над Москва

Сред основните теми на разговорите са войната в Украйна, отношенията с Русия, ситуацията в Близкия изток, сигурността в Черноморския регион и координацията на европейската отбранителна политика.

Очаква се министрите да обсъдят и възможностите за засилване на европейската подкрепа за Украйна, както и нови мерки за ограничаване на руското влияние в региона.