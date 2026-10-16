Захарова: Няма доказателства кой стои зад атаките срещу плавателни съдове в български води

Н яма доказателства за нечия съпричастност към атаките срещу плавателни съдове в български води. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че неотдавнашният инцидент в изключителната икономическа зона на България е бил обсъден на среща между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев.

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Няма доказателства, които да сочат, че някоя от страните е замесена в атаките срещу плавателни съдове в български води, заяви на брифинг говорителката на руското външно министерство.

Парламентът изслушва Румен Радев за атаките срещу корабите в Черно море

„Неотдавнашният инцидент в изключителната икономическа зона на България беше обсъден на срещата между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев, състояла се на 13 октомври. Изводът от този разговор е, че към настоящия момент няма доказателства за съпричастност на която и да било страна към атаките срещу плавателни съдове“, заяви дипломатът.