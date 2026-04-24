Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последствия за развиващите се страни

Г оворителката на руското външно министерство Мария Захарова каза днес, че ограниченията върху енергоносителите, включени в новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ще имат тежки последствия, предвид настоящия световен недостиг на енергийни ресурси, предаде Ройтерс.

ЕС вчера прие 20-и пакет от санкции срещу Русия във връзка с войната на Москва в Украйна, след като Словакия и Унгария оттеглиха ветото си върху гласуването на новия пакет след възобновяването на доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“ за двете централноевропейски страни.

Според Захарова новите европейски санкции срещу Русия ще бъдат удар за развиващите се страни, които вече не могат да си позволят да купуват енергийни ресурси на завишени цени. По думите й санкционният пакет представлява заплаха за продоволствената сигурност, тъй като налага допълнителни ограничения върху торовете.

Русия, каза Захарова, ще предприеме „твърди“ ответни мерки срещу ЕС.

По-рано днес държавната "Азербайджанска каспийска корабна компания" (Azerbaijan Caspian Shipping Company - ASCO) съобщи, че пет танкера, собственост на Азербайджан, са били изключени тази седмица от новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.