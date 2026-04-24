Свят

Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последствия за развиващите се страни

Русия, каза Захарова, ще предприеме „твърди“ ответни мерки срещу ЕС

24 април 2026, 21:59
Източник: БТА

Г оворителката на руското външно министерство Мария Захарова каза днес, че ограниченията върху енергоносителите, включени в новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ще имат тежки последствия, предвид настоящия световен недостиг на енергийни ресурси, предаде Ройтерс.

ЕС вчера прие 20-и пакет от санкции срещу Русия във връзка с войната на Москва в Украйна, след като Словакия и Унгария оттеглиха ветото си върху гласуването на новия пакет след възобновяването на доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“ за двете централноевропейски страни.

Според Захарова новите европейски санкции срещу Русия ще бъдат удар за развиващите се страни, които вече не могат да си позволят да купуват енергийни ресурси на завишени цени. По думите й санкционният пакет представлява заплаха за продоволствената сигурност, тъй като налага допълнителни ограничения върху торовете.

Русия, каза Захарова, ще предприеме „твърди“ ответни мерки срещу ЕС.

По-рано днес държавната "Азербайджанска каспийска корабна компания" (Azerbaijan Caspian Shipping Company - ASCO) съобщи, че пет танкера, собственост на Азербайджан, са били изключени тази седмица от новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
ЕС санкции Русия Енергоносители Мария Захарова Тежки последствия Война в Украйна Петрол Продоволствена сигурност Развиващи се страни Ответни мерки
По темата

НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

ЕС: Твърде рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

ЕС: Твърде рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Георги Кандев: Оценката за МВР я даде обществото

Георги Кандев: Оценката за МВР я даде обществото

Свят Преди 42 минути

По думите му МВР е „голяма и тромава машина“

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

България Преди 1 час

Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия

Торнадо премина през военновъздушната база "Ванс" в Оклахома

Торнадо премина през военновъздушната база "Ванс" в Оклахома

Свят Преди 3 часа

Силни бури причиниха щети и спасителни операции в северната част на щата

Дете е в кома, падна от тераса на НДК

Дете е в кома, падна от тераса на НДК

България Преди 4 часа

Противоречиви са данните за инцидента

Украйна отстранява висши офицери

Украйна отстранява висши офицери

Свят Преди 4 часа

В изявление на Генералния щаб в социалните мрежи се казва, че командирите са загубили редица позиции и са допуснали грешки във връзка с военните доставки

Започнаха разследване срещу Питър Манделсън

Започнаха разследване срещу Питър Манделсън

Свят Преди 4 часа

ОЛАФ проверява сигнал, свързан със случая Джефри Епстийн

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

НАТО реагира, но руските самолети не са навлезли във въздушното пространство на Полша

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

България Преди 5 часа

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

България Преди 6 часа

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

Свят Преди 6 часа

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

Свят Преди 6 часа

"Не ни е нужно това", каза Тръмп

<p>Ангел Кунчев е преминал през онкологична операция</p>

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

България Преди 6 часа

Процесът на възстановяване протича бавно, но без усложнения, съобщава главният държавен здравен инспектор

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

България Преди 7 часа

Предстои издаването на електронни фишове, както и установяване самоличността на шофьорите

<p>Хегсет:&nbsp;Иран има шанса да сключи &quot;добра сделка&quot;</p>

Министърът на отбраната на САЩ: Иран има шанса да сключи "добра сделка"

Свят Преди 7 часа

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба

Снимката е архивна

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

България Преди 7 часа

Българската мегазвезда на световните щанги Карлос Насар завоюва златния медал в движението изхвърляне по време на Европейското първенство в Батуми. В новата за него категория до 94 кг, 21-годишният ни тежкоатлет демонстрира пълно надмощие, справяйки се с конкуренцията на силния арменец Ара Аганян

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

България Преди 7 часа

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Съперничеството в The Floor достига точка на кипене

Edna.bg

Човекът със100 лица! Краси Радков празнува рожден ден

Edna.bg

Отнеха точки на клуб от Англия заради финансови нарушения

Gong.bg

Сеск Фабрегас проговори за Челси

Gong.bg

ЦИК обяви имената на новите 240 депутати (СПИСЪК)

Nova.bg

Дете е в кома след падане от тераса на НДК (СНИМКИ)

Nova.bg