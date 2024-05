Лондон: Русия губи близо 900 души на ден в Украйна

С реднодневният брой на руските загуби (убити и ранени) в Украйна през целия април 2024 г. е 899 на ден, съобщи в X британското военно разузнаване.

Вероятно загубите ще нараснат през следващите два месеца, докато Русия подновява настъпателните си операции в Източна Украйна.

Русия постави условия за преговори мир в Украйна

Тези данни идват следва лек спад в темпото на операциите през последните два месеца след падането на Авдеевка.

Общият брой на руските загуби от началото на конфликта в Украйна вече възлиза на над 465 000.

Изглежда, въпреки огромните загуби, Русия напълно е адаптирала своята армия към изтощителната война, в която разчита на количеството, а не на качеството на въоръжените си сили.

Русия обяви, че контролира село в Източна Украйна

Тази зависимост от количественото надмощие почти сигурно ще продължи и ще има дълготрайни последици върху бъдещето на армията на Русия.

