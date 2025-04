Обвиниха 21-годишна жена във вандализъм на голф игрището на Доналд Тръмп

21-годишна жена е обвинена за щетите, причинени на голф игрището на Доналд Тръмп в Търнбъри. На 8 март на територията на игрището в Ейршър беше написано "Газа не се продава". Червена боя също беше намазана върху сгради и стени в курорта, предаде ВВС.

BREAKING: One person was arrested in Scotland, accused of painting and wrecking Trump's Turnberry golf resort.



Whilst Trump continues to plan and commit war crimes against the Palestinian people, know that no amount of police protection will stop us. pic.twitter.com/XO37C7wUrV