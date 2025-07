Трагедия в Ню Джърси: Голф играч почина след удар от мълния

Г олф играч почина, след като беше ударен от мълния по време на турнир на игрище в Ню Джърси миналата седмица, съобщи семейството му.

28-годишният Саймън Джон Мариани играеше голф на игрището Ballyowen в Хамбург на 8 юли, когато беше поразен от мълния на 15-та дупка, съобщиха представители на властите. Според некролог, публикуван от семейството на сайта на погребалния дом, Мариани внезапно е починал в понеделник, 14 юли, предаде ABC News.

Мариани участвал в целодневен голф турнир „Iron Man“, когато бил ударен от мълния, разказа пред нюйоркската телевизия WABC Брайън Делия — друг играч, който станал свидетел на инцидента.

