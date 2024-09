Навикът на Тръмп да играе голф от години предизвиква тревога за сигурността

О питът за убийство на бившия президент Доналд Тръмп на голф игрището му в Южна Флорида в неделя разпали дългогодишните опасения на експертите по сигурността, че редовният навик на Тръмп да играе голф може да го направи уязвим за нападатели.

Почти всеки президент в най-новата история е играл голф, но честотата и предвидимостта на излизанията на Тръмп предизвикват притеснения от години. Журналисти и други странични наблюдатели са се радвали на безпрепятствени гледки към бившия президент от места извън периметъра на частните му кънтри клубове - и необезопасени от "Сикрет сървис".

Тези опасения се потвърдиха в неделя в голф клуба „Тръмп Интернешънъл“ в Уест Палм Бийч, където според властите агент на "Сикрет сървис" е забелязал стрелец с пушка, показващ се зад оградата, и е стрелял по него, преди той да избяга от мястото. В понеделник 58-годишният Райън Уесли Рут беше обвинен във федерални престъпления с оръжие във връзка с инцидента.

Тръмп е играл голф на 300 до 500 метра от него и не е пострадал. Но любимото занимание на бившия президент представлява сериозно предизвикателство за хората, които го защитават, твърдят бивши агенти на "Сикрет сървис" и други експерти по сигурността.

„Събития на открито с такъв мащаб и продължителност - от три до пет часа - са изключително трудни и стресиращи. Не можеш да обградиш човек, който играе голф, със стомана или стъкло“, каза Пол Еклоф, бивш агент на "Сикрет сървис", който е бил помощник-ръководител на екипа на Тръмп по време на неговото президентство.

И въпреки че голфът на практика е основна част от съвременното американско президентство, особената привързаност на Тръмп към този спорт прави появата му на ринговете по-предсказуема, а оттам и по-рискова.

„Проблемът е, че през последните осем години Тръмп играе много голф. Той играе голф през цялото време, така че не е нужно да си неврохирург, за да разбереш, че ако е в Мар-а-Лаго и времето е хубаво, вероятно ще отиде на голф игрище“, казва Майк Олсън, ветеран от "Сикрет сървис" с 21-годишен стаж, който се пенсионира като старши специален агент и който в продължение на четири години е служил в екипа на тогавашния вицепрезидент Дик Чейни.

„Игрището за голф е малко страшно. Толкова е отворено“, казва Джилиан Снайдер, пенсиониран служител на нюйоркската полиция, който сега е директор по политиките на мозъчния тръст R Street Institute.

Но голф игрищата имат както предимства, така и недостатъци за агентите, казва Снайдър. От една страна, там има малко сгради или други съоръжения, на които евентуален стрелец би могъл да се разположи, каза тя. От друга страна, един опитен стрелец може да има сравнително свободен достъп до целта си.

Охраната на провинциалните клубове и други имоти на Тръмп отдавна е проблем за агентите и помощниците му от "Сикрет сървис".

Както докато беше президент, така и особено сега, когато вече не е на поста си, Тръмп отдавна се възприема като най-уязвим на своите голф игрища и други клубове, където могат да се разхождат членове, а понякога и широката общественост. Агентите от неговата охрана често въздъхваха с облекчение, когато Тръмп предпочиташе да прекара уикенда в Белия дом, вместо да отиде в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, или в Бедминстър, Ню Джърси, разказват бивши служители.

Там агентите и помощниците щели да имат много по-малък контрол върху това кой ще се доближи до Тръмп. Някои от тези опасения бяха политически: висшите сътрудници на Западното крило се подготвяха, когато Тръмп прекарваше уикенда в клубовете си, защото той често се връщаше, изтъквайки нова, далечна идея, предадена от богат приятел, спомнят си бивши сътрудници. Но други притеснения бяха свързани със сигурността му - и въпреки че бяха взети мерки, тези клубове бяха много по-уязвими от правителствен обект.

Освен това заплахите не се ограничават само до хората в имота. Много от голф игрищата на Тръмп - включително и това в Уест Палм Бийч, където е извършен евентуалният опит за убийство - граничат с обществени земи и оживени пътища, а "Сикрет сървис" има малък контрол извън охранявания периметър.

Няколко пъти по време на президентството му новинарски фотограф с далекобойни обективи успяваше да се разположи извън границите на игрището - включително в Бедминстър и частния клуб на Тръмп в Стърлинг, Вирджиния, недалеч от Вашингтон - и да направи снимки на президента, който играе голф. Медиите обикновено нямаха право да придружават президента по време на играта, така че снимките - които понякога даваха смущаващи кадри на лошите му удари - бяха много търсени.

Но според официални лица те също така напомняха на служителите в Белия дом за заплаха за сигурността: ако един фотограф е в състояние да заеме позиция и да направи снимка, не би ли могъл евентуален убиец да направи същото? И когато охраната на Тръмп намаля, след като той напусна поста си, тези курсове станаха още по-малко сигурни - дори когато бившият президент организира нова кампания.

В понеделник прокурорът на окръг Палм Бийч Дейв Аронбърг описа голф игрището като „много по-труден за блокиране имот от Мар-а-Лаго“ - друг частен клуб, собственост на бившия президент, който служи и за негова основна резиденция.

"Мар-а-Лаго, в който няма голф игрище, е сравнително изолиран, тъй като се намира през междубрежен мост и от едната си страна граничи с вода. Можете да блокирате и затворите пътищата. Не можете да направите това толкова лесно около голф игрището, което е основна част от Уест Палм Бийч", каза Аронбърг при появата си в MSNBC.

Но макар че честите излизания на Тръмп на голф игрище да представляват заплаха за сигурността му, ограничените места, където той играе по-голямата част от обиколките си - малък брой частни кънтри клубове, които той също притежава - улесняват служителите при охраната на терена, отколкото ако той играе на различни игрища.

„Те знаят какво им принадлежи и какво не. Ясно е, че дулото на пушка тип SKS, което се подава през дърветата, не принадлежи“, казва Еклоф, като има предвид как агентите на "Сикрет сървис", които защитават Тръмп, са забелязали предполагаемия му потенциален убиец.

Еклоф казва, че агентите обикновено използват кучета, дронове и екипи за противодействие на нападения и снайперисти, за да защитят играчите на голф. Кучетата претърсват терена за експлозиви. Служителите използват магнитометри, за да проверяват други играчи на голф на игрището и да ги държат извън непосредствена близост до охраняваното лице и неговите колеги.

Той отбелязва, че Рут може да се е крил в храстите край игрището в продължение на 12 часа, преди агентът да го забележи.

В понеделник сенаторът Томи Тъбървил (щата Алания) заяви пред репортери в Капитолия, че е играл на игрището в Уест Палм Бийч „много пъти“, както с Тръмп, така и без него.

"Тръмп знае, че това е риск, но те биха могли да поставят хора извън периметъра, които да се разхождат. Човекът е бил там в продължение на 12 часа. Знаете ли, има някои неща, които можете да направите, но все пак е риск за него да играе голф. Той знае това“, каза Табервил.

Ако Тръмп откаже да ограничи посещенията си за голф, „това, което могат да направят, е да ги направят не толкова предвидими“, казва Чарлз Марино, бивш служител на "Сикрет сървис", който е осигурявал подкрепа на охранителните екипи на посещенията като изпълняващ длъжността специален агент, отговарящ за полевия офис в Сан Франциско.

Гордън Хедъл, 28-годишен ветеран от "Сикрет сървис", който се пенсионира като помощник-директор, заяви, че "Сикрет сървис" се сблъсква с това конкретно предизвикателство от десетилетия.

„Тайните служби са охранявали много защитени лица на голф игрища, предимно президенти. Те знаят как да го направят и знаят как да го направят така, че президентът или бившият президент да може да играе голф, да бъде в безопасност и да не се налага да се притеснява за това. Всяко място, на което отива един защитник, крие потенциална опасност“, каза той.

