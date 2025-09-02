Свят

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Той казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия

2 септември 2025, 15:39
П реди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде "Укринформ".

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозреният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.

"Това е отмъщение срещу украинските власти [...] Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си [...] Парубий случайно се оказа там. Ако беше Петя (очевидно има предвид Петро Порошенко - бел. ред.), щеше да бъде Петя“, каза заподозреният.

Андрий Парубий беше застрелян посред бял ден в Лвов на 30 август.

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Заподозреният бе арестуван още през следващата нощ на 31 август в Хмелницка област. Вчера областният прокурор на Лвов Микола Мерет повдигна на задържания 52-годишен жител на Лвов обвинения в убийство.

Според украинските спецслужби Националната полиция и канцеларията на главния прокурор зад убийството може да стоят руските тайни служби.

В Лвов в униатската катедрала "Св. Георги" днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий, излъчвана на живо по обществената телевизия.

Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация

На церемонията присъстват членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.

След опелото ковчегът с тленните останки на убития политик ще бъде изложен за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва "Укринформ".

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Парубий убийство Украйна
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

