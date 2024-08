Лека кола се взриви пред синагога във Франция, ранен е полицай

Ф ренски полицай беше ранен при експлозия на горящ автомобил на паркинга на синагога в крайбрежния град Ла Гранд Мот, съобщи представител на синдикат на органите на реда. Полицията заяви, че разглежда случая като умишлен палеж, предаде Ройтерс.

"Лека кола се взриви пред синагогата в Ла Гранд Мот. Местен полицейски служител е ранен", написа в "Екс" Вилиам Море от Националния полицейски синдикат. Той каза пред телевизия БФМ, че полицаят не е с опасност за живота.

По данни на местни медии са горели два автомобила, в единия от които е имало най-малко една газова бутилка.

A car bomb exploded in front of a synagogue in the city of Le Grand Motte, southern France (near the Muslim city of Marseille), at least one police officer was injured. Damages in place. pic.twitter.com/xthj8cr2xS