Учени се опитват да установят произхода на бубонната чума

Eкип от международни учени изследва стотици съвременни и древни геномни последователности в опит да разбере по-добре произхода и разпространението на бубонната чума, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Твърди се, че това е най-големият подобен анализ, правен досега. В проучването участват експерти от канадския университет "Макмастър" в Хамилтън, Онтарио, както и от висшите училища в Сидни и Мелбърн.

On this day in 1900, the first case of bubonic plague was reported in Australia. It is one of the deadliest diseases in human history. In 20th century Australia, however, there were relatively few deaths due to a coordinated response from health authorities and government. pic.twitter.com/BduiUJDEUV