За възстановяване след земетресенията: Световната банка отпуска заем от 1 млрд. долара на Турция

С ветовната банка е одобрила отпускането на заем в размер на един милиард долара за възстановяване на зоните, засегнати от унищожителните земетресения на 6 февруари в Югоизточна Турция. Това съобщи министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мехмет Йозхасеки, цитиран от телевизия НТВ.

World Bank to increase exposure to Turkey to $35 bln within three years - Anadolu https://t.co/J7UWN7gqQq pic.twitter.com/9XonsvoGeX