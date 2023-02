След земетресението: ЕС изпраща още помощ на Турция

Е вропейският съюз се готви да изпрати още палатки, одеяла и печки, за да помогне на хората, засегнати от унищожителното земетресение в Турция.

Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ДПА.

ЕК също така призовава частния сектор да предостави необходимата подкрепа възможно по-скоро, заяви неин говорител след разговора между двамата лидери.

Механизмът на ЕС за гражданска защита разреши изпращането на 38 спасителни екипа с участието на 1651 души и 106 кучета.

Отделно 12 държави членки на ЕС вече предоставиха 50 000 семейни палатки за зимни условия, 100 000 одеяла и 50 000 печки.

Фон дер Лайен написа в Twitter, че е поднесла в разговора си с Ердоган съболезнования към народа на Турция за загубените човешки животи и унищоженията.

