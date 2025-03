За седмица: Русия отвоюва 28 населени места в Курска област

Р уските войски отвоюваха 28 населени места в Курска област през последната седмица и поеха контрола над село Новенке в съседната украинска Сумска област, съобщи днес Министерството на обраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Русия значително ускори настъплението си с цел да изтласка украинските сили от Курска област, където украинските войски поеха контрола над 100 населени места по време на изненадващото си нахлуване на територията на Русия през август 2024 г.

