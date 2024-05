„За Русия! За победата! Ура!“: Путин с реч на Червения площад

Р уският президент Владимир Путин се обърна към събралите се хора на парада по случай Деня на победата на Червения площад в Москва, предаде Ройтерс.

Путин нарече 9 май „свещен празник“, отбелязва ТАСС.

Започнаха военните паради в Русия за Деня на победата (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Русия отхвърля претенциите за изключителност на които и да е страни или съюзи“, заяви руският президент.

„Русия няма да позволи на никого да я заплашва, нейните стратегически сили са винаги в готовност“, каза още той, като посочи, че „Русия ще направи всичко, за да не допусне глобален сблъсък“.

Според Владимир Путин Западът се опитва да изкриви истината за Втората световна война, защото тя пречи на колониалната му политика.

Според него „политиката на западните елити по разпалване на нови конфликти“ е реваншизъм.

🇷🇺 President Putin during his speech at the Victory Day march.



“The West is attempting to distort the truth about WWII as it interferes with their colonial policy.” pic.twitter.com/O3Fpp1IEtB