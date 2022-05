Европейският център за превенция и контрол на заболяванията обясни какви са рисковете от заразяване с маймунска шарка

Р искът от заразяване с маймунска шарка е "много малък" за населението като цяло, но "висок" за хора, които имат по няколко сексуални партньори, каза Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ), цитиран от Франс прес, предаде БТА.

