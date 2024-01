В търсене на тунелите на "Хамас" в Газа израелската армия разруши ислямско гробище (ВИДЕО)

И слямско гробище в южната част на Газа е разрушено, а гробовете са извадени от земята. Върху песъчливите, разхвърляни отломки лежи череп без зъби, съобщава Асошиейтед прес.

A Hamas headquarters under a Muslim cemetery in Gaza:



Under the Bani Suheila cemetery in Khan Yunis, Hamas dug a terror tunnel used as a command center and hideout for senior Hamas officials.



Hamas has no respect to the sanctity of the place, anything is a tool in their… pic.twitter.com/FQnlBwrtol — David Saranga (@DavidSaranga) January 30, 2024

Кварталът "Бани Сухейла" в южния град Хан Юнис в ивицата Газа, който войници показаха на чуждестранни журналисти в събота, беше унищожен, преобразен от военните при търсенето на подземни тунели на "Хамас". Журналист от Асошиейтед прес видя разрушената джамия и - там, където някога е било гробището - 140-метрова яма, която е дала път към това, което армията нарича тунел за нападение на "Хамас" под нея. В понеделник армията съобщи, че бойните инженери са разрушили част от мрежата, като публикува видео, показващо мощни експлозии в района.

1/3: The 98th Division raided an underground tunnel located under the Bani Suheila cemetery in the heart of Khan Yunis. While investigating the tunnel, the forces came across explosives, sliding doors and blast-proof doors, and eliminated terrorists who were inside. pic.twitter.com/BUYtirkArE — Documenting Israel (@DocumentIsrael) January 29, 2024

Докато Израел продължава сухопътната и въздушната си кампания в Газа, която според здравните служители в обсадения анклав е отнела живота на над 26 000 палестинци, разрушаването на светите места от страна на военните предизвиква остра критика от страна на палестинците и правозащитните групи, които твърдят, че офанзивата е и посегателство върху културното наследство. Съгласно международното право гробищата и религиозните обекти се ползват със специална защита и унищожаването им може да се счита за военно престъпление.