Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

И ран не планира "на този етап" да възобнови преговорите с европейските страни относно ядрената си програма, въпреки възобновяването на санкциите, предаде Франс прес, като цитира изявление на иранската дипломация.

По инициатива на Франция, Германия и Великобритания на 28 септември ООН възстанови санкциите срещу Иран заради ядрената му програма.

"Не планираме преговори на този етап", заяви на пресконференция говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, като добави, че Иран проучва "последствията" от възобновяването на санкциите, които бяха отменени преди десет години.

"Разбира се, дипломацията, в смисъл на поддържане на контакти и консултации, ще продължи", подчерта той.

"Всеки път, когато преценим, че дипломацията може да бъде ефективна, със сигурност ще вземем решения в съответствие с интересите и приоритетите на страната".

Ядрената програма на Иран отдавна възпрепятства отношенията на страната със западните държави, начело със САЩ, които, заедно с Израел, подозират Техеран, че се стреми да се сдобие с атомна бомба. Иран отрича да има такива военни амбиции, но настоява на правото си да използва ядрената енергия за граждански цели, по-специално за производство на електроенергия.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е единствената страна, която не разполага с ядрено оръжие, но обогатява уран до равнището от 60%, близко до техническия праг от 90%, необходим за производството на атомна бомба, припомня АФП.