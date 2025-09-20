М осква осъди днес решението на Съвета за сигурност на ООН, който даде "зелена светлина" за възстановяването на санкциите срещу Иран, от когото Париж, Лондон и Берлин изискват да спазва ангажименти по отношение на ядрената му програма, предаде Франс прес.
MI6: Putin was saved by Iran and China— Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 20, 2025
The head of British intelligence admitted: without Iranian drones and Chinese dual-use goods, Russia would have faced economic and political collapse much earlier in the war in Ukraine.
Countering China, Iran, and Russia is now MI6's key… pic.twitter.com/VuiAeWTiYE
Руското външно министерство разкритикува в изявление, по думите му, "провокативния и незаконен характер" на действията на тези европейски страни.
Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите
"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията и само засилват напрежението около ядрената програма на Иран", добави министерството.