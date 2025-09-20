Свят

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

20 септември 2025, 20:05
М осква осъди днес решението на Съвета за сигурност на ООН, който даде "зелена светлина" за възстановяването на санкциите срещу Иран, от когото Париж, Лондон и Берлин изискват да спазва ангажименти по отношение на ядрената му програма, предаде Франс прес.

Руското външно министерство разкритикува в изявление, по думите му, "провокативния и незаконен характер" на действията на тези европейски страни.

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията и само засилват напрежението около ядрената програма на Иран", добави министерството.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Русия Иран Санкции Ядрена програма ООН Европейски страни Напрежение Критика Външно министерство Дипломация
