Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Т ехеран е представил на европейските сили „справедливо и балансирано“ ядрено споразумение, с цел да се предотврати възстановяването на санкциите на ООН срещу Ислямската република.

Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Иран предлага креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на реалните опасения и е взаимно изгодно“, написа Арагчи в X.

On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.



Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025

Той добави, че предложението е отправено на 18 септември към Великобритания, Франция и Германия, известни колективно като E3, както и към Европейския съюз.

„Превръщането на тази идея в действие може да бъде бързо и да разреши съответните въпроси, за да се избегне криза“, каза иранският топ дипломат, като подчерта, че „Иран не може да бъде единственият отговорен актьор“.

Коментарите бяха направени докато Съветът за сигурност на ООН се готви да гласува за повторното налагане на сурови икономически санкции срещу Техеран заради спорната му ядрена програма.

Дипломатически източници очакват, че Иран няма необходимите девет гласа, за да запази статуквото и да предотврати повторното въвеждане на наказателните мерки до края на месеца.

E3, подписали историческото ядрено споразумение от 2015 г., което премахна международните санкции срещу Иран в замяна на ограничения върху ядрената му програма, твърдят, че Техеран е нарушил ангажиментите си по сделката.

Споразумението, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), имаше за цел да предотврати Иран да се сдобие с ядрени оръжия – цел, за която западните сили и дългогодишният враг на Иран, Израел, обвиняват страната, но която Техеран постоянно отрича.

Договорът е застрашен, откакто САЩ се оттеглиха от него през 2018 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп и възстановиха санкциите срещу Техеран.

Оттеглянето на САЩ принуди Иран през 2019 г. да започне постепенното отмяна на собствените си ангажименти, включително ограничаване на достъпа на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до съоръженията си.

През юни Израел предприе безпрецедентна атака срещу Иран, насочена към ядрени и военни обекти, както и към жилищни райони, при която загинаха над 1 000 души, включително високопоставени командири и ядрени учени.