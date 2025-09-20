Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите, след като Съветът за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно ограниченията срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.
„Опитват се да блокират пътя ни чрез така наречения механизъм за възстановяване на санкциите (…) Не могат да ни спрат. Те може да удрят ядрените ни обекти, но не са наясно, че именно хората ги градят и ще ги построят отново“, заяви президентът по време на телевизионно обръщение.
“Last night they convened to snap back [sanctions]. Snapback cannot stop us. They can hit Natanz & Fordow nuclear sites, but they are oblivious to the fact that it is our people who build, & will continue to build, Natanz & things far more important than Natanz.” – Pezeshkian 🇮🇷 pic.twitter.com/WkeqBzyAdZ— MenchOsint (@MenchOsint) September 20, 2025
Миналия месец Великобритания, Франция и Германия дадоха начало на 30-дневен процес за повторно налагане на санкции, обвинявайки Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, целящо да предотврати разработването на ядрено оръжие.
Иран отрича да има подобно намерение. „Никога няма да се предадем пред прекомерните искания, защото имаме силата да променим ситуацията“, заяви Пезешкиан.
Iranian President Masoud Pezeshkian vows Iran will overcome any reimposition of sanctions through a “snapback” process, after the UN Security Council voted not to permanently lift sanctions. #Iran #Sanctions #UNSC pic.twitter.com/OYYTJDhzNb— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 20, 2025
Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран, освен ако не бъде постигнато споразумение за отлагане между Техеран и ключовите европейски сили в рамките на около седмица.
Възстановяването на санкциите би възобновило оръжейното ембарго, забраната за обогатяване и преработка на уран, забраната за дейности с балистични ракети, способни да носят ядрени оръжия, глобалното замразяване на активи и забраните за пътуване на ирански физически и юридически лица.