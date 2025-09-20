Свят

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран

20 септември 2025, 17:45
Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите
Източник: Getty Images

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите, след като Съветът за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно ограниченията срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

„Опитват се да блокират пътя ни чрез така наречения механизъм за възстановяване на санкциите (…) Не могат да ни спрат. Те може да удрят ядрените ни обекти, но не са наясно, че именно хората ги градят и ще ги построят отново“, заяви президентът по време на телевизионно обръщение.

Миналия месец Великобритания, Франция и Германия дадоха начало на 30-дневен процес за повторно налагане на санкции, обвинявайки Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, целящо да предотврати разработването на ядрено оръжие.

Иран отрича да има подобно намерение. „Никога няма да се предадем пред прекомерните искания, защото имаме силата да променим ситуацията“, заяви Пезешкиан.

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран, освен ако не бъде постигнато споразумение за отлагане между Техеран и ключовите европейски сили в рамките на около седмица.

Възстановяването на санкциите би възобновило оръжейното ембарго, забраната за обогатяване и преработка на уран, забраната за дейности с балистични ракети, способни да носят ядрени оръжия, глобалното замразяване на активи и забраните за пътуване на ирански физически и юридически лица.  

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Иран Масуд Пезешкиан Санкции срещу Иран Съвет за сигурност на ООН Ядрена програма Ядрено оръжие Споразумение от 2015 Оръжейно ембарго Обогатяване на уран Балистични ракети
