Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите, след като Съветът за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно ограниченията срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

„Опитват се да блокират пътя ни чрез така наречения механизъм за възстановяване на санкциите (…) Не могат да ни спрат. Те може да удрят ядрените ни обекти, но не са наясно, че именно хората ги градят и ще ги построят отново“, заяви президентът по време на телевизионно обръщение.

“Last night they convened to snap back [sanctions]. Snapback cannot stop us. They can hit Natanz & Fordow nuclear sites, but they are oblivious to the fact that it is our people who build, & will continue to build, Natanz & things far more important than Natanz.” – Pezeshkian 🇮🇷 pic.twitter.com/WkeqBzyAdZ