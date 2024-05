Въоръжен с нож мъж рани няколко души в Швейцария

В ъоръжен с нож мъж рани няколко минувачи този следобед в град Цофинген, Северна Швейцария, след което беше арестуван, съобщи полицията в кантон Ааргау, цитирана от Франс прес.

Самоличността и мотивът на нападателя, както и броят на ранените, засега не се съобщават.

Мъжът първо е нападнал минувач на жп гарата в Цофинген - град с около 12 000 жители на около 60 км южно от Базел и западно от Цюрих.

По-късно той атакувал още няколко души, очевидно на случаен принцип, преди да се скрие в една къща, се посочва в прессъобщение на полицията.

