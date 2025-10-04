Свят

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

В Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа

4 октомври 2025, 15:40
Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Осъдиха рапъра Шон „Диди" Комбс на над 4 години затвор

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Тръмп с изненадващ ултиматум,

Тръмп с изненадващ ултиматум, "Хамас" отстъпи
За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

М асови протести срещу войната на Израел в Газа бяха организирани в Испания, Италия и Португалия, предаде Асошиейтед прес. 

(Във видеото: Израелци излязоха на национален протест с искане за край на войната в Газа и освобождаване на заложниците)

Протестите в Мадрид и Барселона в Испания бяха обявени преди седмици, а призивите за демонстрации в Рим и Лисабон бяха предизвикани от недоволството след израелското спиране на флотилията с хуманитарна помощ, която отплава от Барселона.

Снощи в Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа.

В Испания през последните седмици се наблюдава увеличаване на подкрепата за палестинците, а правителството увеличава дипломатическите си усилия срещу крайнодясното правителство на Бенямин Нетаняху, отбелязва АП.

Протестите срещу присъствието на израелски велосипеден отбор в страната многократно прекъсваха колоездачното състезание "Обиколка на Испания" миналия месец, а испанският министър-председател Педро Санчес нарече унищожението в Газа "геноцид" и поиска забрана на всички израелски отбори от международни спортни събития.

Войната в Газа започна след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Според министерството на здравеопазването в Газа военната офанзива на Израел в Газа досега е отнела живота на над 66 000 души, а пострадалите са близо 170 000.

Министерството е част от управата начело от "Хамас". Агенции на ООН и много независими експерти считат данните му за най-надеждна оценка на жертвите по време на войната.

Призивите за протести в Южна Европа бяха направени, след като "Хамас" заяви, че е приел някои части от плана, изложен от президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

Протестът в Барселона ще започне по обяд, а в Мадрид ще бъде вечерта.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Масови протести Война в Газа Израел Испания Палестинци Хуманитарна флотилия Хамас Педро Санчес Геноцид Спортни събития
"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

