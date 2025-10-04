Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

М асови протести срещу войната на Израел в Газа бяха организирани в Испания, Италия и Португалия, предаде Асошиейтед прес.
Протестите в Мадрид и Барселона в Испания бяха обявени преди седмици, а призивите за демонстрации в Рим и Лисабон бяха предизвикани от недоволството след израелското спиране на флотилията с хуманитарна помощ, която отплава от Барселона.
Снощи в Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа.
В Испания през последните седмици се наблюдава увеличаване на подкрепата за палестинците, а правителството увеличава дипломатическите си усилия срещу крайнодясното правителство на Бенямин Нетаняху, отбелязва АП.
Протестите срещу присъствието на израелски велосипеден отбор в страната многократно прекъсваха колоездачното състезание "Обиколка на Испания" миналия месец, а испанският министър-председател Педро Санчес нарече унищожението в Газа "геноцид" и поиска забрана на всички израелски отбори от международни спортни събития.
Войната в Газа започна след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Според министерството на здравеопазването в Газа военната офанзива на Израел в Газа досега е отнела живота на над 66 000 души, а пострадалите са близо 170 000.
Министерството е част от управата начело от "Хамас". Агенции на ООН и много независими експерти считат данните му за най-надеждна оценка на жертвите по време на войната.
Призивите за протести в Южна Европа бяха направени, след като "Хамас" заяви, че е приел някои части от плана, изложен от президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната.
Протестът в Барселона ще започне по обяд, а в Мадрид ще бъде вечерта.
