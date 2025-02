Вучич е категоричен: Трагедията в Нови Сад не е заради корупция

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че причината за трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември миналата година загинаха 15 души след срутване на бетонната козирка на местната жп гара, не е корупция, а невежество и професионална грешка.

В интервю за телевизия Инсайдер Вучич подчерта, че бетонната козирка на жп гарата не е била включена в реконструкцията.

"За съжаление, навесът не беше ремонтиран, ако беше, трагедията никога нямаше да се случи. Никога. Защото някой щеше да провери статиката, някой щеше да провери корозията на кабелите и това щеше да промени всичко", каза президентът.

Вучич подчерта, че корупцията не е виновна за срутването на бетонния навес. На въпрос откъде знае това, той отговори, че "може и да е имало корупция", но случилото се в Нови Сад е причинено от лоша професионална преценка на ангажираните с реконструкцията на съоръжението. Той не посочи имена или длъжности.

"Такива трагедии, за съжаление, се случват. И е много важно да разгледаме всички наши грешки", каза Вучич и допълни, че държавата си е свършила работата и е оказала всяка възможна помощ на семействата на пострадалите, а прокуратурата също се е задействала.

Вучич: Ще унищожа организаторите на цветната революция

В интервюто Вучич каза още, че управляващите са показали уважение към студентите и към протестиращите представители на опозицията.

„Мисля, че реагирахме много добре, сериозно и отговорно. Показахме уважение към студентите, проявихме уважение към тези, които протестират, които са наши политически опоненти, защото, нека не се залъгваме, в повечето общини това са съветниците от опозицията, което е напълно логично. Нямам нищо против, и там също показваме уважение, въпреки че всеки ден нарушават закона, като не позволяват на хората да се движат свободно", каза сръбският президент.

Той подчерта още веднъж, че когато организират блокади по улиците, протестиращите нарушават конституционно закрепените права на останалите граждани за свободно придвижване.

Three months after a concrete canopy collapsed at the entrance of Novi Sad’s railway station, killing 15, tens of thousands protested against Serbia’s populist leader Aleksandar Vučić, whose government's corruption and ineptitude is blamed for the tragedy. https://t.co/QRdYyyucnw