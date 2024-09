Опустошително: Втори тайфун връхлетя Шанхай

П ътища и квартали в Шанхай бяха наводнени, след като китайският мегаполис бе връхлетян от втори тайфун дни след като бе засегнат от най-силната буря, регистрирана там от 75 години насам.

По данни на държавната информационна агенция „Синхуа“ тайфунът „Пуласан“ е достигнал сушата на 19 септември вечерта в района на града Фънсян, като максималната скорост на вятъра е била 23 метра в секунда.

Според прогнозите бурята „постепенно ще отслабва, докато се придвижва навътре в сушата“, съобщи „Синхуа“, въпреки че тази сутрин валежите в града продължиха.

#Typhoon Bebinca, one of the strongest storms to hit #Shanghai in over 70 years, made landfall in Fengxian District on September 18, 2024. #bebinca #china #storm #Climate #Environnement pic.twitter.com/ccKbSHVtoA

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показаха как жителите на Шанхай се движат през вода до кръста в някои квартали, въпреки че засега не се съобщава за сериозни щети или жертви.

В някои части на Шанхай бяха повишени нивата на предупреждение за тайфун.

Shanghai was hit by a typhoon which is believed to be the strongest in 75 years history pic.twitter.com/zRQGCiyJ4e

„Пуласан“ връхлита дни след като тайфунът „Бебинка“ опустоши града в понеделник като най-силната буря, връхлитала го от 1949 г. насам.

"Бебинка" изкорени повече от 1800 дървета и остави 30 000 домакинства без електричество, а властите евакуираха повече от 400 000 души от Шанхай преди бурята.

Pulasan,the 14th typhoon of the year as counted by China's meteorological authorities, made a second landfall in the country on Thursday.

The typhoon, which has reached a maximum wind force of 23 meters per second near its center, hit Fengxian District of Shanghai at about 9:45pm pic.twitter.com/9bivo2DtKf