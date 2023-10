Защо Путин иска „вечна война“

К огато западняците говорят, че конфликтът в Украйна ще се превърне във „вечна война“, те са склонни да го възприемат като нещо лошо. За руския президент Владимир Путин обаче това вероятно е цел, това сочи коментар на CNN.

Миналата седмица Путин направи датата 30 септември официален празник - Ден на обединението на новите региони с Руската федерация. Отбелязването на една година от анексирането на украинските региони Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, въпреки че повечето дори не бяха под руски контрол по това време, това даде възможност на Путин да се върне към една от маниите си: борба „за Родината, за суверенитет, духовни ценности, единство и победа“, припомнят от CNN.

Според него това не е толкова война с Украйна, колкото глобален конфликт със Запада, в която Украйна е само бойното поле. В речта си на парада за Деня на победата през 2023 г., обикновено дълга и бомбастична литания от успехи, Путин беше мрачен и ясен, заявявайки, че „срещу нашата родина е отприщена истинска война“.

Той повдигна въпроса за Великата отечествена война, както руснаците описват Втората световна война и предупреди, че "цивилизацията отново е изправена пред решаваща повратна точка", защото "западните глобалистки елити" са решени да "унищожат" Русия.

От една страна, това може да се приеме като апокалиптично алиби за относителното поражение на неговата „специална военна операция“ в Украйна, в която трябваше да бъде бърза операция за налагане на марионетен режим, а се превърна в кървава, пълномащабна война.

Има и още нещо. Когато Путин говори за това като за „решаваща битка за съдбата на родината ни“, по време на тазгодишния парад за Деня на победата, той сякаш говори от сърце към новото верую на своя режим. Той не предлагаше ясна визия за бъдещето, нито дори някаква реална надежда, а само посланието, че нацията е заключена в екзистенциална битка с враждебния Запад, без да се очаква реален край.

Това звучи като една много мрачна перспектива, но от гледна точка на Путин има и своите ясни предимства. Разбира се, войната е катастрофа за Русия. Източници от правителството на САЩ предполагат, че този конфликт вече може да е коствал на Русия 120 000 убити и 170 000-180 000 ранени войници.

Ще са нужни години докато страната се справи с икономическите последици, дори когато мирът бъде договорен и санкциите бъдат отменени. А ефектите от недостатъчно финансираните обществени услуги, дори и без бремето на големия брой физически и психологически увредените ветерани, ще се усетят поне от следващото поколение.

What if Putin decides he wants a forever war in Ukraine and will not play along with a quiet border with Ukraine for NATO to defend? I don’t know. That’s why I say that some wrenching geopolitical dilemmas await us down the road.https://t.co/1l9mObQIhg