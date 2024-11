Всичко, което трябва да знаете за изборите в САЩ

Американците ще се отправят към урните през ноември, за да изберат следващия президент на САЩ. Гласуването ще бъде внимателно наблюдавано по целия свят -резултатите ще повлияят не само на Вашингтон, а и на целия свят, от НАТО до Китай.

Избирателите също така ще гласуват за членове на Конгреса, които играят ключова роля в приемането на закони, които могат да имат дълбок ефект върху американския живот.

Кога са президентските избори в САЩ?

Изборите през 2024 г. са във вторник, 5 ноември 2024 г. Победителят ще изкара мандат от четири години в Белия дом, считано от януари 2025 г., когато президент Джо Байдън ще отстъпи позицията.

Президентът има правомощието да приема някои закони сам, но най-вече той или тя трябва да работи с Конгреса, за да приеме законодателство.

Кои са кандидатите и как се номинират?

