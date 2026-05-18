Рокада във властта: Николай Шушков е новият шеф на Агенция „Митници“

М инистърът на финансите Гълъб Донев смени директора на Агенция "Митници". Начело на агенцията застава Николай Шушков. Това съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Шушков е дългогодишен служител в Агенция "Митници". Той е заемал различни длъжности, сред които митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Освен това е бил ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia - "ТПА" София" ЕАД.

Шушков има и опит в политиката. В периода 2022 - 2023 г. той е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е бил областен управител на област Благоевград. Два пъти е заемал поста заместник-кмет на община Благоевград.

Той е завършил Висшето си образование в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия.