Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

А ндрий Ермак, бивш шеф на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски и негов дългогодишен близък и доверен човек, днес бе освободен под гаранция, след като прекара няколко дни в предварителния арест във връзка с предполагаемото му участие в схема за пране на пари, предаде ДПА.

Върховният антикорупционен съд на Украйна разреши освобождаването на Ермак, след като за него беше платена гаранция, равностойна на 2,72 милиона евро.

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев. Съгласно условията на гаранцията, той няма право да напуска Украйна.

В четвъртък съдия постанови, че Ермак трябва да остане в ареста за първоначален период от 60 дни, с възможност за освобождаване под гаранция, припомня ДПА.

Дългогодишният доверен човек на Зеленски е обвинен в пране на пари. Той и още петима заподозрени са обвинени, че са част от организирана група, която е изпрала близо 9 милиона евро, свързани с луксозен строителен проект близо до Киев.

Петдесет и четири годишният Ермак категорично отрича обвиненията.

По-рано той заяви, че не разполага с финансовите средства да плати сумата за гаранцията. Според местни медии парите са дошли от поддръжници и са събрани през последните дни.

До оставката си миналата година Ермак беше смятан за вторият най-влиятелен човек в Украйна. Той участваше и в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Отдавна в Киев се носят слухове, че Ермак, който до ноември миналата година беше широко считан за дясната ръка на Зеленски, си строи резиденция в луксозния квартал "Династия" в град Козин близо до столицата.