Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

18 май 2026, 14:08
А ндрий Ермак, бивш шеф на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски и негов дългогодишен близък и доверен човек, днес бе освободен под гаранция, след като прекара няколко дни в предварителния арест във връзка с предполагаемото му участие в схема за пране на пари, предаде ДПА.

Върховният антикорупционен съд на Украйна разреши освобождаването на Ермак, след като за него беше платена гаранция, равностойна на 2,72 милиона евро.

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев. Съгласно условията на гаранцията, той няма право да напуска Украйна.

В четвъртък съдия постанови, че Ермак трябва да остане в ареста за първоначален период от 60 дни, с възможност за освобождаване под гаранция, припомня ДПА.

Дългогодишният доверен човек на Зеленски е обвинен в пране на пари. Той и още петима заподозрени са обвинени, че са част от организирана група, която е изпрала близо 9 милиона евро, свързани с луксозен строителен проект близо до Киев.

Петдесет и четири годишният Ермак категорично отрича обвиненията.

По-рано той заяви, че не разполага с финансовите средства да плати сумата за гаранцията. Според местни медии парите са дошли от поддръжници и са събрани през последните дни.

До оставката си миналата година Ермак беше смятан за вторият най-влиятелен човек в Украйна. Той участваше и в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Отдавна в Киев се носят слухове, че Ермак, който до ноември миналата година беше широко считан за дясната ръка на Зеленски, си строи резиденция в луксозния квартал "Династия" в град Козин близо до столицата.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски" в София, стотици я посрещат

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Камионът пътува от Белгия през България за Турция

UDIH демонстрира реални AI решения за комуналния сектор в партньорство с Фондация Konrad Adenauer, BESCO и Института за икономическа политика

По време на панела участниците демонстрираха в реално време създаването на работеща платформа за подаване на сигнали от граждани

Почина майката на бившата кметица на район Младост Десислава Иванчева, която лежа в затвора

Възрастната жена си отиде на 83 години след дълго боледуване. Тя пое изцяло грижата за детето на бившата кметица от бебе, докато Иванчева изтърпяваше 6-годишната си присъда в затвора преди да бъде помилвана

Украйна заяви готовност за възстановяване на доверието с Унгария

Петер Мадяр е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Немислимото в Северна Корея: Пхенян се задръсти от коли, има криза за паркоместа

Някога празните пътища на Пхенян сега са задръстени от автомобили, които не би трябвало да са там – много от тях от Китай. Добре дошли в автомобилната революция на Ким Чен-ун

Беларус започна учения за използване на ядрено оръжие с участието на Русия

В маневрите участват ракетните войски и военната авиация

Прокуратурата разследва пенсионер, стрелял по деца от терасата си във Велико Търново

Две деца са с леки наранявания, назначена е психиатрична експертиза

Иран отговори на новото предложение на САЩ за прекратяване на войната

Техеран заяви, че преговорите продължават чрез посредничеството на Пакистан

Мисия „Евровизия": Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

Зали, хотели, милиони евро бюджет и „Евровизионни селища“ – какво всъщност означава за страната ни да бъде домакин на най-голямото шоу в света

Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри в кабинета

Промените засягат транспортното, регионалното, социалното и външното министерство

Тръмп „взриви" мрежите с фалшива снимка на арестувано извънземно

Президентът пусна кадри от изкуствен интелект веднага след като Пентагонът разсекрети досиетата за НЛО. Потребителите се питат дали това е истинско разкритие, или просто най-големият трол в историята

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

Британският участник в "Евровизия" бе забелязан да седи сам в огромната арена във Виена, което предизвика вълна от реакции и въпроси защо останалата част от британската делегация не е с него

